توزيع 850 كرتونة مواد غذائية و40 جهاز عروسة لغير القادرين بالفيوم

قام الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم بتوزيع عدد 850 كرتونة مواد غذائية و 40 جهاز عروسة لغير القادرات من الأيتام و الأسر الأولى بالرعاية من مختلف مراكز الفيوم و ذلك من خلال الحفل الذي نظمته جمعية صلاح الدين الأيوبي بالحديقة الدولية .

شهد الإحتفال الشيخ محمد يونس وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم ووليد عبد الرحمن وكيل وزارة القوى العاملة و محسن ربيع رئيس مجلس إدارة جمعية صلاح الدين الأيوبي .

فى كلمته أعرب محافظ الفيوم عن سعادته بحضور هذه الإحتفالية التى تجسد معانى التكافل الإجتماعى خاصة أنها تأتى فى ايام شهر رمضان الكريم شهر الخير و العطاء مؤكدا ضرورة تضافر جهود منظمات المجتمع المدنى و الجمعيات الأهلية الى جانب القطاع الحكومى فى رعاية غير القادرين و دعم العمل الخيرى و المجتمعى خصوصا فى شهر رمضان شهر الخير و البركات الذى تتضاعف فيه الحسنات.

و أشاد المحافظ بالدعم المستمر من دولة الكويت الشقيقة ممثلة فى المكتب الكويتى للمشروعات الخيرية بالقاهرة لمساهمته فى تقديم 850 كرتونة مواد غذائية لغير القادرين و الأسر الأولى بالرعاية من أبناء محافظة الفيوم فى لإطار مشروع ولائم الإفطار كما وجه الشكر للقائمين على جمعية صلاح الدين الأيوبى لمساهمتهم فى تجهيز 40 عروسة من غير القادرات و إدخال الفرحة إلى قلويهن