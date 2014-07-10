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توزيع 850 كرتونة مواد غذائية و40 جهاز عروسة لغير القادرين بالفيوم

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توزيع 850 كرتونة مواد غذائية و40 جهاز عروسة لغير القادرين بالفيوم توزيع 850 كرتونة مواد غذائية و40 جهاز عروسة لغير القادرين بالفيوم

قام الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم بتوزيع عدد 850 كرتونة مواد غذائية و 40 جهاز عروسة لغير القادرات من الأيتام و الأسر الأولى بالرعاية من مختلف مراكز الفيوم و ذلك من خلال الحفل الذي نظمته جمعية صلاح الدين الأيوبي بالحديقة الدولية .

شهد الإحتفال الشيخ محمد يونس وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم ووليد عبد الرحمن وكيل وزارة القوى العاملة و محسن ربيع رئيس مجلس إدارة جمعية صلاح الدين الأيوبي .

فى كلمته أعرب محافظ الفيوم عن سعادته بحضور هذه الإحتفالية التى تجسد معانى التكافل الإجتماعى خاصة أنها تأتى فى ايام شهر رمضان الكريم شهر الخير و العطاء مؤكدا ضرورة تضافر جهود منظمات المجتمع المدنى و الجمعيات الأهلية الى جانب القطاع الحكومى فى رعاية غير القادرين و دعم العمل الخيرى و المجتمعى خصوصا فى شهر رمضان شهر الخير و البركات الذى تتضاعف فيه الحسنات.

و أشاد المحافظ بالدعم المستمر من دولة الكويت الشقيقة ممثلة فى المكتب الكويتى للمشروعات الخيرية بالقاهرة لمساهمته فى تقديم 850 كرتونة مواد غذائية لغير القادرين و الأسر الأولى بالرعاية من أبناء محافظة الفيوم فى لإطار مشروع ولائم الإفطار كما وجه الشكر للقائمين على جمعية صلاح الدين الأيوبى لمساهمتهم فى تجهيز 40 عروسة من غير القادرات و إدخال الفرحة إلى قلويهن

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