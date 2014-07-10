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محافظ الأقصر يعلن بدء مشروع بيع اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين

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محافظ الأقصر يعلن بدء مشروع بيع اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين محافظ الأقصر يعلن بدء مشروع بيع اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين

أعلن اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر عن بدء تنفيذ مشروع بيع اللحوم بإسعار مخفضة بمحافظة الاقصر بالتعاون مع وزارة الزراعة مشيرا الي انه ستم ذبح 500 عجل وتخصيص اربع منافذ لبيع اللحوم المخفضة داخل مدينة الأقصر ومنافذ بيع داخل مجالس المدن والقري بسعر 50 جنيه للكيلو الواحد .

واكد المحافظ ان بيع اللحوم باسعار مخفضة خلال شهر رمضان ياتي في اطار تخفيف الاعباء عن المواطنين مشددا علي تشديد الرقابة على الأسواق ونشر معارض ومنافذ بيع وشوادر لتوفير اللحوم والسلع الرئيسية بأسعار مناسبة ومواجهة أي تجاوزات في الأسعار من التجار .

وقال المهندس خالد عبد الراضي منوفي وكيل وزارة الزراعة بالاقصر ان المشروع مستمر لما بعد شهر رمضان وسيتم بيع اللحوم في مدينة الاقصر في اربع منافذ رئيسية بمديرية الزراعة وميدان صلاح الدين وشارع رمسيس ومنشاة العماري بالاضافة الي المنافذ المخصصة في مدن ومراكز المحافظة وسيتم التوزيع طبقا للكثافة السكانية .

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