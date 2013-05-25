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بالصور..التعليم تشكل لجنة لحصر تلفيات حريق كنترول الإعدادية بالمنيا

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بالصور..التعليم تشكل لجنة لحصر تلفيات حريق كنترول الإعدادية بالمنيا بالصور..التعليم تشكل لجنة لحصر تلفيات حريق كنترول الإعدادية بالمنيا

قرر ممدوح مبروك وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا تشكيل لجنة لحصر التلفيات والخسائر الناتجة عن اشتعال النار فى كنترول الشهادة الإعدادية صباح اليوم ومقره مدرسة التجارة الثانوية وسط مدينة المنيا، كما قرر فتح باب التحقيق مع المسئولين بالكنترول لمعرفة أسباب الحريق والإجراءات الوقائية التى اتخذت فى هذا الشأن.

كان حريق نشب اليوم فى المبنى الملحق لكنترول الشهادة الإعدادية بشكل مفاجئ، وقد تسبب الحريق فى تلفيات فى المخزن الملحق من أخشاب وأوراق، وقد انتقلت على الفور قوات الدفاع المدنى التى تمكنت من السيطرة على الحريق قبل أن تمتد النيران إلى المبانى المجاورة.

فيما أكد العقيد أحمد رستم مأمور قسم شرطة المنيا أنه تم السيطرة على الحريق ولم تحدث أى خسائر فى الأرواح وتم إبلاغ المعمل الجنائى لمعرفة أسباب الحريق.


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