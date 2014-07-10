بيريز: غزو قطاع غزة بريًا قريبًا إذ لم تتوقف الاعتداءات الصاروخية على إسرائيل

اعتبر الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز أن وقت إطلاق العملية العسكرية البرية في قطاع غزة قد يأتي في القريب العاجل إذ لم توقف حركة حماس الاعتداءات الصاروخية المنطقة من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

ونقل راديو (صوت إسرائيل)، مساء أمس الأربعاء، عن بيريز في حديث لشبكة “سي إن إن” الأمريكية قوله “إن إسرائيل حذرت حركة “حماس” مرارا وتكرارا من عواقب استمرار الاعتداءات وأمهلتها عدة أيام لوقفها .. إلا أن ذلك لم يحصل بل تم توسيع رقعة المناطق التي تتعرض للاعتداءات”.

وكان قد اتهم الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز ورئيس وزرائه بنيامين نتنياهو، حركة “حماس” بارتكاب جرائم حرب من خلال استهداف التجمعات السكنية الإسرائيلية، واستخدام المدنيين في قطاع غزة دروعا بشرية.

وقد قال رئيس الوزراء ذلك في مكالمات هاتفية مع عدد من الزعماء الأجانب، في حين جاءت أقوال رئيس إسرائيل في سياق مقابلة أجرتها معه شبكة “سي إن إن ” الأمريكية الإخبارية مساء اليوم. وجاء من ديوان رئيس الوزراء أنه ليس لديه ما يضيفه على أقوال رئيس الدولة.

> أ ش أ