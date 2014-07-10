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رئيس جامعة الأزهر: مستعدون لمساعدة الشيشان حتى لا يحاسبنا الله على التقصير

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أكد الدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر، أن الأزهر يمد يد العون للشيشان، ومستعد لقبول كل الاتفاقيات التي ترقى بالإسلام والمسلمين هناك، مضيفًا «إننا إن لم نفعل ذلك فسيحاسبنا الله على التقصير».

وقال «العبد»، خلال لقائه بالشيخ صلاح مجيف، مفتي الشيشان والوفد المرافق له: إن «جامعة الأزهر لن تدخر جهدا فى سبيل إعلاء راية الدين».

يذكر أن الوفد قد حضر لجامعة الأزهر لبحث سبل زيادة التعاون الثقافي والعلمي بحضور الدكتور محمد أبوهاشم، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والدكتورجمال فاروق، الأستاذ بكلية الدعوة، والدكتور أسامة الأزهري.

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