بالصور..لأول مرة.. صلاة المغرب و إفطار رمضان داخل “المعبد اليهودى”

فى مشهد يحدث للمرة الأولى .. اقامت الطائفة اليهودية بالتعاون مع التحالف المصرى للأقليات،الاربعاء،حفل إفطار جماعى بمقر المعبد اليهودى بوسط القاهرة، وذلك بحضور العديد من الشخصيات العامة و ممثلى الأقليات فى مصر.

و بحلول أذان المغرب..ادى الشيخ محمد عبدالله نصر،خطيب التحرير،الصلاة بساحة المعبد،وذلك بعد اعلان رئيس الطائفة اليهودية،ماجدة هارون،عن وجود سجادة صلاة لمن يريد أن يصلى.

مسلمين..أقباط..يهود..بهائيين،جلسوا جنباً إلى جنب على مائدة واحدة لتناول إفطار رمضان داخل إحدى القاعات بالمعبد اليهودى فى جو ساده المحبة و التلاحم ،بمشاركة عدد كبير من الصحفيين منهم كريمة كمال و أمينة شفيق، إضافة إلى حضور المخرج الكبير داوود عبد السيد ، و الممثل الشاب كريم قاسم ، وممثلى عدد من الحركات النوبية.

ومن جانبه قال مينا ثابت،العضو المؤسس بالتحالف المصرى للأقليات،إن استقبال المعبد اليهودى لكل الأطياف و الأديان للمشاركة فى إفطار رمضان يعد الحدث الأول من نوعه فى مصر،ويأتى بهدف بعث رسالة سلام و محبة و تعايش للعالم ، و إظهار مدى التكاتف بين أبناء مصر.

فيما كثفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط المعبد ، حيث تواجدت ثلاث عربات أمن مركزى ، فضلاً عن قيام قوات الشرطة بالتفتيش و الكشف عن هوية الحضور قبل دخولهم.