الأهلي: بامبو ورمضان سينافسان الصفقات في قائمة إفريقيا

أكد علاء عبد الصادق مدير الكرة بالأهلي أن الثنائي الشاب كريم بامبو ورمضان صبحي سيتنافسان بقوة مع الـ8 صفقات الجديدة من أجل كتابة أسمائهم في الأربع مقاعد الإفريقية المتبقية في قائمة الفريق.

وكان المارد الأحمر قد ضم 8 أسماء جديدة في صفوفه، وهم: لؤي وائل وحسام غالي من ليرس وحسين السيد من المقاصة وصلاح الدين من وادي دجلة وإسلام رشدي من المنيا وثلاثي المقاولون محمد فاروق وباسم علي ومحمد رزق.

وقال عبد الصادق لـFilGoal.com: " الصفقات الجديدة ستنافس الثنائي كريم بامبو ورمضان صبحي من أجل مقاعد إفريقيا المتبقية".

ويتبقى 4 مقاعد في قائمة الأهلي من أجل الكونفدرالية الإفريقية التي يحتل فيها الأهلي صدارة مجموعاته، سيتنافس عليها 12 لاعبا من بينهم الـ8 صفقات الجديدة.

وتألق صبحي وبامبو مع الأهلي في الدورة الرباعية وبالتحديد أمام الغريم التقليدي الزمالك، ليتوجا مع الأهلي بلقب الدوري.

يُذكر أن الأهلي وقع عقدًا مع خوان كارلوس جاريدو لمدة عامين كبديلا لفتحي مبروك، بصحبة مدرب الأحمال خورخي سيمون