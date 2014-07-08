أوقاف الوادي الجديد تخصص 20 ساحة لصلاة العيد بمراكز المحافظة‎

خصصت مديرية الأوقاف بالوادى الجديد، 20 ساحة لصلاه العيد بمراكز المحافظة الخمسة ، صرح بذلك الشيخ صلاح فودة وكيل مديرية الأوقاف بالوادى الجديد، وقال أن مديرية الأوقاف بالمحافظة بصدد تجهيز ساحات صلاة العيد من خلال التواصل مع مديري إدارات الأوقاف بمختلف المراكز وبالتنسيق مع مديرية الأمن.

وأشار أن مديرية الأوقاف بالمحافظة هي من تحدد الساحات، على أن تقوم بتأمينهم مديرية الأمن بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الصحة للدفع بسيارات الإسعاف واضاف أنه سيتم تخصيص كبار الأئمة والدعاة التابعين لوزارة الأوقاف بالمحافظة لإلقاء خطبة العيد .