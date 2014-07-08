خمسة مسلسلات أبطالها في غيبوبة

تشابهت الحلقات الأولى في خمسة مسلسلات يشاهدها الصائم عقب الإفطار في أن بطل المسلسل يتم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة. وبدا بعضهم في رواية الأحداث عن طريق "الفلاش باك" ،أولى هذه المسلسلات "كلام على ورق" حيث شهدت الحلقة الأولى دخول "حبيبة" أو هيفاء وهبي السجن لاتهامها فى قتل "حمزة" وتتعاطى "حبيبة" جرعة من الكوكايين، يتم على إثرها نقلها المستشفى وتدخل فى غيبوبة. وتبدأ "حبيبة" في رواية الأحداث بطريقة "الفلاش باك". والمسلسل بطولة محمد زاهر وماجد المصري وروجينا وأحمد السعدني وإخراج محمد سامي.

كما شهدت الحلقة الأولى من "السيدة الأولى" للنجمة غادة عبد الرازق والنجم ممدوح عبد العليم، محاولة اغتيال الرئيس "هاشم الرئيس" الذي يجسد دوره ممدوح عبد العليم، خلال مؤتمر كبير ويتم نقله على أحد المستشفيات مباشرة ليدخل العناية المركزة بعد استخراج الرصاصة من جسده ويظل فى غيبوبة، وتقوم هي بدور الرئيس في هذه الفترة لحين خروج "الرئيس" من المستشفى.

وبدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "فرق توقيت"، بإصابة النجم تامر حسني بطلق ناري، من مصدر لم يتم التعرف عليه ويدخل أيضاً على أثره فى غيبوبة، وبعدها بدأ "ياسين"، وهو بطل الحلقات يتذكر بعض تفاصيل حياته من خلال لقائه ببعض زملائه. والمسلسل يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم نيكول سابا وأحمد السعدني ومحسن محيي الدين وشيري عادل ومي سليم وصفاء الطوخي ووليد فواز وظافر عابدين، من تأليف محمد سليمان، وإخراج إسلام خيرى.

كما شهد مسلسل " جبل الحلال" تكرار محاولة قتل "أبو هيبة" محمود عبد العزيز فى المستشفى بألمانيا ويدخل هو الآخر في غيبوبة لفترة قصيرة. إلا أنه ينجو منها ويتعافى من إصابته. وفي أثناء غيبوبة أبو هيبة يقوم شقيقه "حكم" ويجسد دوره أشرف عبد الغفور بالاستيلاء على ممتلكاته. مسلسل "جبل الحلال" بطولة محمود عبد العزيز وأشرف عبد الغفور وسلوى خطاب ووفاء عامر وكريم محمود عبد العزيز، تأليف ناصر عبد الرحمن ومن إخراج عادل أديب.

كما شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "السبع وصايا" دخول الفنان أحمد فؤاد سليم والد الأشقاء السبعة في غيبوبة منذ 5 سنوات حيث يحاول أبناؤه التخلص منه وإزالة المحاليل منه ليموت بعدما اكتشفوا أن رصيده فى البنك 28 مليون جنيه. "السبع وصايا" بطولة رانيا يوسف وصبري فواز وهيثم أحمد زكي وآيتن عامر وهنا شيحة.