تقرير الطب الشرعي: نجل صلاح سلطان مصاب بمرض رئوي

شهدت جلسة محاكمة متهمي قضية”غرفة عمليات رابعة” المتهم بها محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و50 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة تقديم ممثل النيابة لدى هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة تقريرًا عن مصلحة الطب الشرعي بشأن حالة محمد صلاح سلطان أحد متهمي القضية.

> وبدوره قام قاضي الجلسة بتلاوة تقرير الطب الشرعي ليتضح أنه ووفقًا للتقرير فإن نجل القيادي الإخواني صلاح سلطان يعاني من مرض رئوي، فضلًا عن انخفاض نسبة الدم وارتفاع نسبة الأحماض بالبول، وهو الأمر الذي استدعى إيداع المتهم بمستشفى السجن حتى استقرار حالته الصحية.

من جهتهم طالب أعضاء الدفاع عن المتهم اخلاء سبيله على ذمة القضية نظرًا لعدم سماح حالته الصحية له بالبقاء داخل محبسه دون رعاية صحية ملائمة.

وتضم قائمة المتهمين في تلك القضية، محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسينى، مصطفى الغنيمى، وليد عبد الرؤوف شلبى، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدى، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليمانى، أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدى عبد اللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسينى، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامح مصطفى أحمد، الصحفى هانى صلاح الدين وآخرين.

كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضًا بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.