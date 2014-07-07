صحيفة: واشنطن تحث حلفاءها على تخفيض توقعاتهم بشأن المساعدات العسكرية

حثت الولايات المتحدة حلفاءها في منطقة الشرق الأوسط على تخفيض توقعاتهم بشأن المساعدات العسكرية التي يقدمها الجيش الأمريكي لهم، وذلك على خلفية ميزانية الدفاع الأمريكية المجهدة.

ونقلت صحيفة «وورلد تريبيون» الأمريكية عن رئيس أركان الجيش الأمريكي، مارتن ديمبسى، اعترافه بأن معظم حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط سعوا لزيادة التدخل الأمريكي، وخاصة في مواجهة التهديد الإيراني، لكنه أثار شكوكا بشأن ما إذا كان بوسع واشنطن الإقدام على زيادة أو حتى الحفاظ على التزاماتها العسكرية.

ونقلت الصحيفة عن ديمبسى قوله إن «هناك رغبة متزايدة من قيادتنا في المساعدة في الحفاظ على النظام الدولي، لكن صراحة فإن قدرتنا على تقديم هذا الضمان في خطر نظراً للعجز المتزايد بين العرض والطلب».