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السعودية تحجب 400 ألف موقع إباحي

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كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن حجبها نحو 400 ألف موقع إباحي عن مستخدمي الإنترنت في المملكة خلال عام 2013، فيما أوضحت أنها تتلقى يومياً حوالي 2000 طلب من مستخدمين يطالبون بحجب بعض المواقع.
> وأوضحت الهيئة عبر تقرير نشرته صحيفة «الحياة»، الاثنين، على موقعها الالكتروني، أنها تعمل على تتبّع المواقع الإباحية يومياً، وعلى حجب الوصول إليها عبر قائمة دولية متخصصة في هذا الشأن.
> وأضافت: «الهيئة تتعامل باهتمام مع جميع طلبات الحجب التي تصل عبر مستخدمي الشبكة في السعودية، وتعمل على إنشاء تذكرة مستقلة لكل طلب».
> وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تقدّمت في وقت سابق بطلب حجب 58 حساباً مزوراً لشخصيات سعودية بارزة في موقعي التواصل الاجتماعي
> الشهيرين «تويتر» و«فيسبوك»، فيما ظهر تزايد عمليات توثيق الحسابات الخاصة ببعض الشخصيات المعروفة والجهات الحكومية والشركات الخاصة في
> السعودية، بهدف منع عمليات انتحال محتملة، فضلاً على رغبتها في زيادة ثقة عملائها في كل ما يصدر من حساباتها.
> يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية طلبت من إدارة موقعي «تويتر» و«فيسبوك» إزالة 58 حساباً تنتحل شخصيات وطنية بارزة في
> السعودية.
> وطبقاً لتقرير صادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات نشر أخيراً، فإن عمليات الانتحال التي سجلتها في 58 حساباً تخص شخصيات مهمة في المجتمع السعودي، فيما وصفها التقرير بـ«الرموز الوطنية».

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