ولي عهد أبوظبي: رئيس دولة الإمارات بصحة جيدة

نقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، الإثنين، عن ولي عهد إمارة أبوظبي قوله إن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بصحة جيدة نافيا الشائعات التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي عن حالته الصحية.

وظهرت في وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة تكهنات حول صحة الرئيس الإماراتي البالغ من العمر 66 عاما والذي خضع لجراحة إثر إصابته بجلطة في يناير الماضي.

ونقلت الوكالة عن أخيه ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قوله إن «صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بخير وعافية وصحته ولله الحمد طيبة».

ودعا الشيخ محمد بن زايد «الجميع إلى توخي الحيطة والتثبت في نقل المعلومات والأنباء ليكون استخدامنا للتقنية الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي لكل ما فيه خير مجتمعنا ووطننا»

ولم يظهر الشيخ خليفة في العلن منذ أشهر ولكن وسائل الإعلام تنقل باستمرار انباء ممارسته نشاطات رسمية مثل إصدار قوانين جديدة أو الموافقة على مساعدات خارجية.

وحكم الشيخ خليفة الإمارات العربية المتحدة منذ وفاة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان عام 2004 وهو أيضا حاكم ولاية أبوظبي المنتجة للنفط وهي الأغنى والأكثر قوة بين ولايات الإمارات السبعة.

وتدير إمارة أبوظبي صندوقا سياديا يعد واحدا من أكبر صناديق الاستثمار السيادية في العالم.