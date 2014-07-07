«ليفني»: منع المشتبه بهم في مقتل «أبوخضير» من لقاء محاميهم لكونهم إرهابيين

قالت وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني، الإثنين، إنه تم منع اليهود الستة المشتبه بهم في مقتل الشاب الفلسطيني محمد أبوخضير من لقاء محاميهم «وفقا لما ينص عليه القانون بشأن الإرهابيين».

ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية عن «ليفني» قولها إنها هي العضو الوحيد في الحكومة التي تحدثت مع عائلة خضير، داعية الآخرين إلى الاحتذاء بها.

وتعليقا على غارات سلاح الجو الإسرائيلي الجوية على قطاع غزة الليلة الماضية، أوضحت ليفني «نعمل وفقا لتقدير وتوجيهات قيادة الأمن العسكري».

واستطردت «ليفني» قائلة إنه «من حق سكان الجنوب أن ينعموا بالسلام والهدوء المطلق، وليس الجزئي، لذا فإن ما يحدث صراعا طويلا ونتخذ قرارات في مجلس الوزراء يوميا».