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وزير النقل: رحلات إضافية للقطارات بمناسبة عيد الفطر

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أصدر المهندس هاني ضاحي، وزير النقل، تعليماته لقيادات الهيئة القومية لسكك حديد ، بتشغيل عدد من الرحلات الإضافية للقطارات المكيفة، وكذلك القطارات المميزة بالوجه القبلي، اعتباراً من يوم ٢٢ يوليو الجاري حتى يوم ٦ أغسطس المقبل، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وتيسيراً على المواطنين وتوفير سبل الراحة لهم أثناء ذهابهم وعودتهم خلال إجازة العيد.

وأوضح الوزير في بيان له، الإثنين، أنه سيتم إضافة عدد 2 عربة إضافية بكل قطار لعدد 8 رحلات بخط «القاهرة- أسوان»، والعكس.

وأضاف «ضاحي»، أنه سيتم عقب الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك، إعادة تشغيل عدد من قطارات الوجه القبلي تباعاً.

وشدد وزير النقل على ضرورة تقديم خدمة مميزة للركاب والاهتمام بالنظافة أثناء رحلات القطارات، وأيضاً المحافظة على انتظام جدول التشغيل.

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