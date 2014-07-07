«زي النهاردة».. وفاة طلال بن عبدالله ثاني ملوك الأردن 7 يوليو 1972

جاء طلال بن عبدالله ملكا على الأردن خلفا للملك عبدالله بن الحسين الذي اغتيل في القدس ،وقد بقي الملك طلال في منصبه هذا في الفترة ما بين٢٠ يوليو ١٩٥١ و١١ أغسطس عام ١٩٥٢وقد تنحى عن العرش لأسباب صحية، وجاء خلفا له الملك الحسين بن طلال ولكنه لم يتسلم الحكم مباشرة، لأنه لم يكن قد بلغ الـ ١٨ من عمره.

والملك طلال من مواليد ٢٦ فبراير من عام ١٩٠٩م في مكة وتوفي «زي النهاردة» في ٧ يوليو ١٩٧٢م وكان متزوجا من الملكة زين الشرف التي رزق منها بنجله (الملك حسين) والأميرتان أسماء وبسمة والأمراء الحسن ومحمد ومحسن.

درس الملك طلال في أكاديمية سان هيرست العسكرية الملكية وتخرج فيها عام ١٩٣٩تولى العرش بعد اغتيال والده الملك عبدالله في القدس في عملية نجا منها ابنه الأكبر الأمير الحسين بأعجوبة، وعمل خلال فترة حكمه على تلطيف العلاقات المحتقنة مع مصرانتهت ولايته عندما أجبره البرلمان الأردني على التنحى عن العرش لأسباب صحية، وقضى بقية حياته في إسطنبول.

نشرت مذكراته في مجلة روز اليوسف عام ١٩٦٥ وبعد وفاته بكتاب عام ١٩٧٢ومن إنجازات الملك طلال أنه أقر الدستور الأردنى وطوّر الحياة السياسية في الأردن.

ومنذ أن اعتلى العرش وهو يتطلع إلى ترسيخ وتجذير نهج ومبادئ الثورة العربية الكبرى التي قادها الحسين بن على من أجل وحدة العرب فاهتم بإجراء الإصلاحات الدستورية وجعل الحكومة مسؤولة أمام مجلس النواب الذي أصبح يملك سلطة منح الثقة أو حجبها عن أي حكومة بموجب أحكام المادة ٥٤ من الدستور، الأمر الذي رفع من مستوى الحياة البرلمانية كما أن الدستور يعد أول دستور ينص على إعلان ارتباط الأردن عضويا بالأمة العربية.

وفي عهده اتخذ الأردن قرارا يقضى بجعل التعليم إلزاميا ومجانيا،كما صدر في عهده قانون خط السكك الحديدية، الذي ينص على اعتبار هذا الخط وقفًا إسلاميًا وقد نشأ الملك طلال في كنف والده الملك عبدالله بن الحسين وكنف جده شريف مكة الحسين بن على، مفجر الثورة العربية، وكان متأثرا بالروح العسكرية لوالده الذي كان أحد قادة ثورة العرب الأحرار.

وكان بعد أن تخرج في كلية ساند هيرست العسكرية في بريطانيا عام ١٩٢٩ قد رافق جده الحسين بن على الذي كان منفيا في قبرص بعد أن تصدى للمشاريع الاستعمارية التي استهدفت تقسيم البلاد العربية، والتحق بالجيش العربي الأردني ووصل إلى رتبة مقدم عام ١٩٣٤، وفي عام ١٩٤٢ التحق بكتيبة المشاة الثانية.