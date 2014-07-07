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محافظ سوهاج: مشروع «فرصة» يوفر 700 فرصة عمل لأبناء المحافظة

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ترأس اللواء محمود عتيق، محافظ سوهاج، الاجتماع الدورى الرابع للجنة الاستشارية لمشروع «فرصة» الذي تنفذه هيئة «باثفايندر انترناشيونال» العاملة في مجال صحة الأسرة.

وقد حضر الإجتماع الدكتور محمد عبدالعال، وإلهام سليم، وكيلا وزارتى الصحة والشئون الإجتماعية بالمحافظة ومجدى محمد إبراهيم ممثل هيئة باثفايندر بسوهاج وأحمد السنباطي المساعد الإداري للمشروع بالمحافظة وسحر شنيف رئيس مجلس إدارة جمعية صحبة الخير للتثقيف الصحي ومدحت مطر المدير التنفيذي للجمعية المصرية للتنمية الإنسانية .

وقال المحافظ، في تصريحات له عقب الإجتماع، إن مشروع «فرصة» نجح في توفير 700 فرصة عمل بعدد 38 جمعية أهلية بالمحافظة وتم من خلال المشروع تنفيذ 360 ألف زيارة منزلية لعدد 52500 أسرة بهدف نشر الوعى الصحى بينهم وتم تخريج عدد 40 مدربة بعد تأهيلهن كمدربات على برنامج «المرأة المصرية تتكلم»، كما تم تنظيم عدد 25 زيارة تبادلية بين الجمعيات الشريكة بهدف تبادل الخبرات وتم أيضا تنظيم عدد 165 ورشة عمل برنامج «المرأة المصرية تتكلم»، كما تم الانتهاء من إقرار جميع المنح وعددها 1215 منحة مشروعات صغيرة بعد الانتهاء من تحقيق المستهدف باجمالى تكلفة 729000 ألف جنيها .

وتم خلال الاجتماع إلقاء الضوء على مؤتمر مشروع فرصة الختامي والذى سوف يعقد بالقاهرة في نهاية شهر أغسطس بحضور محافظ سوهاج ومحافظ أسيوط وهيئة باثفايندر أمريكا وعدد من القيادات وممثلي الجمعيات المظلة والجمعيات الفرعية الشريكة.

وقد عبر محافظ سوهاج عن سعادته بالنتائج والانجازات التي تحققت بفضل مشروع فرصة موجها الشكر لكل القائمين على المشروع .

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