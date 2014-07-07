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ولي عهد أبوظبي: رئيس الإمارات بخير وما تردد عن صحته شائعات

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نفى الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، صحة ما تردد عن إجراء عملية جراحية للرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد.

وقال «بن زايد»، مساء الأحد، إن «ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء حول صحة رئيس الدولة مؤخرا عار عن الصحة ولا تعدو أن تكون إشاعات متناقلة».

وأضاف خلال لقائه مع مواطنين إماراتيين إن «الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة، حفظه الله بخير وعافية وصحته ولله الحمد طيبة».

ودعا ولي عهد أبوظبي: «الجميع إلى توخي الحيطة والتثبت في نقل المعلومات، والأنباء ليكون استخدامنا للتقنية الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي لكل ما فيه خير مجتمعنا».

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