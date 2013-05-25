نقل 2 مضربين عن الطعام بشركة للبتروكيماويات إلى مستشفى السويس

استقبل مستشفى السويس العام العاملان "محمد وحيد وإسلام عباس" مصابين بإغماءات، بسبب إضرابهم عن الطعام أمس مع أكثر من 70 عاملا آخر من عمال شركة "كاربون هولدنج" بالعين السخنة بالسويس التى ما زالت تحت الإنشاء، وتعمل فى البتروكيماويات، وذلك للمطالبة بالتعيين.

> وأكد العمال أنهم مستمرون فى غلق الشركة والإضراب عن الطعام والعمل، حتى يتم حل أزمتهم، وتعيينهم بالشركة.

> وكان محافظ السويس قد عقد لقاء مع ممثلى العمال بالشركة عصر الخميس الماضى، من أجل إنهاء إضرابهم، ولكن لم يسفر الاجتماع عن شىء، وواصل العمال غلقهم للشركة.

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