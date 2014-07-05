ضبط 7000 لتر وقود مدعم قبل طرحهم في السوق السوداء بقنا

تمكن رجال الرقابة التموينية بمحافظة قنا، السبت، من ضبط صاحب محطة وقود لتجميعه 7000 لتر من السولار بهدف إعادة بيعها في السوق السوداء بمركز نجع حمادي.

وقال وكيل وزارة التموين بقنا، على محمود جابر، إنه تم ضبط صاحب إحدى محطات الوقود بمدينة نجع حمادي لتجميعه 7000 لتر من السولار بهدف إعادة بيعها في السوق السوداء وتم التحفظ على المضبوطات.

وأضاف «جابر» أنه تم تحرير مخالفتين ضد محطات الوقود بناحيتي «نجع سالم» و«هو» لعدم التسجيل للكميات الواردة بسجل «21 بترول»، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة.