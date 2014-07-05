ضبط 3 أطنان لحوم مستوردة تباع على أنها بلدية بــ«محلات شهيرة»

تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين من ضبط 3 أطنان من اللحوم المستوردة بإحدي فروع المحلات الشهيرة، بمنطقة الدقي، تقوم ببيع اللحوم للمواطنين على أنها لحوم بلدي بأسعار تتراوح من 60 إلى 70 جنيها للكيلو.

وقال مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، اللواء مدحت الأعصر:«وردت معلومات بقيام المحلات بشراء كميات كبيرة من مستوردي اللحوم بأسعار أعلى من باقي التجار وبيعها على أنها لحوم بلدي لتحقيق أرباح طائلة مما أضر بباقي التجار وحقق أرباح طائلة على حساب المستهلكين».

وأضاف:«تم تحرير بالواقعة وضبط الكميات والتحفظ عليها وإحالة مدير الفرع إلى النيابة لإتخاذ الاجراءات اللازمة، وتم تشكيل مجموعات عمل للمرور على الأسواق للتأكد من جوده المنتجات واللحوم المطروحة للمواطنين وضبط أي منتجات غير صالحة وإحالة أصحابها للنيابةلاتخاذ الاجراءات القانونية».