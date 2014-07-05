وزير الصحة يبحث تنفيذ «المشروعات القومية» مع قيادات الوزارة

عقد الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة والسكان، اجتماعا السبت، بقيادات الوزارة لمناقشة استراتيجية الوزارة خلال الفترة المقبلة والمشروعات القومية للصحة التي تعكف الوزارة على تنفيذها من بينها المشروع القومي للطوارئ، ومشروع التأمين الصحي على المواطنين بالمحافظات الأكثر فقرا ، ومشروع إعداد خريطة صحية بالأمراض والأوبئة.

وشدد الوزير على أن «الوزارة في الفترة المقبلة عليها عبء كبير جدا يشمل تقديم حزم جديدة من الخدمات الصحية والعلاجية التي تشعر المواطن المصري بأن الدولة تقف إلى جواره فيما يتعلق بتقديم الخدمات الصحية».

وقال:«تحريك أسعار بعض السلع سيتم توجيه جزء منه للخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى رأسها الخدمات الصحية، وموازنة الصحة خلال العام المالي الجديد تم زيادتها لتبلغ 47 مليار جنيه، مقارنة بنحو 32 مليار خلال العام المالي الماضي»‪.