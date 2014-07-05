زلزال بقوة 3.5 ريختر يضرب السويس بدون خسائر بشرية أو مادية

ضرب زلزال متوسط محافظة السويس في تمام الساعة الخامسة و46 دقيقة، مساء السبت، بلغت قوته 3.5 درجة بمقياس ريختر، شعر به الكثير من سكان المحافظة، خاصة أصحاب الطوابق العليا وجاري تحديد قوته.

وأكد الكتور أحمد حسن، أستاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، لـ«المصري اليوم» أن الزلزال كان مركزه جنوب غرب مدينة السويس بنحو 45 كيلو مترًا، وبلغت قوته 3.5 درجة بمقياس ريختر.

وأكد عدد من المواطنين بالطوابق العليا أن العمارات التي يقطنون بها اهتزت فور حدوث الزلزال، فيما أعرب المقيمون بالعمارات والمنازل القديمة عن خوفهم من توابع الزلزال.