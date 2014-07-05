أخبار عاجلة

كاسونجو يغيب عن مواجهة الأهلي -
الزمالك يستقر على بقاء أيمن طاهر -
مرتضى: سنجتمع بالمدرب الجديد غدًا.. «ومحدش كلم عبد الحليم علي» -
تقسيمة قوية بمران الأهلي.. و«كوليبالي» يتألق -
مران الأهلي| انتظام «متعب وأجايي».. وتدريبات منفردة لخماسي الفريق -
حسام البدري لـ«كوليبالي»: «أحسنت» -
تغطية خاصة - فريدة الشوباشي: "اللي مش عايز يشوف إن الإخوان إرهابيين يبقى أعمى" -
استعدادًا لذكرى "الإسراء والمعراج".. "أوقاف الإسكندرية" تنظم 400 أمسية دينية -
سلطان: الإسكندرية تستحق أن تكون في مصاف المدن السياحية العالمية -
تغطية خاصة - ضاحي خلفان: الرئيسان السيسي وترامب تجمعهما أهداف مشتركة وهى مكافحة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

«الزراعة»: ارتفاع أسعار الغاز لن يضر بصناعة الأسمدة

  • مصر
  • 5
Google+ Print

قال مصدر مسؤول بوزارة الزراعة إن الزيادة في الوقود، لن تضر بصناعة الأسمدة، التى تعتمد بصورة كبيرة على الغاز الطبيعى، مضيفا أن هذه الزيادة محدودة مقارنة بالأسعار العالمية، كما سيتم وضع ضوابط لتحرير والتحكم في سعر وتوزيع المنتج النهائى، وتوفير احتياجات المزارعين من الأسمدة بأسعار معقولة، خاصة للمحاصيل الأساسية في مختلف الدورات الزراعية.

وتجرى مشاورات بين وزارة الزراعة وشركات صناعة الأسمدة حاليا، لدراسة تأثير الزيادة في أسعار الغاز الطبيعي على تكاليف الإنتاج، قبل إعلانها الأسعار الجديدة للأسمدة.

وشدد المصدر على أنه لن يتم السماح بحدوث أي اختناقات في سوق الأسمدة، موضحا أن مصانع الأسمدة والكيماويات ومواد البناء، وغيرها من المصانع مازالت تتمتع بميزات نسبية رغم ارتفاع أسعار الوقود، حيث أن الأسعار الجديدة مازالت تقل بكثير عن مثيلاتها العالمية، فضلا عن توفر العمالة والمواد الخام الرخيصة، مشيرا إلى أن سياسة في المرحلة الراهنة توفير احتياجات السوق المحلى قبل التوجه للتصدير.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
قائد المنطقة الشمالية: ارتفاع الأسعار من حروب الجيل الرابع على مصر

قائد المنطقة الشمالية: ارتفاع الأسعار من حروب الجيل الرابع على مصر

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار