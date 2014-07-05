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رفع تعريفة التاكسي والأجرة والسرفيس بالدقهلية

  • مصر
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أعلنت محافظة الدقهلية، السبت، رفع تعريفة الركوب للتاكسي والسرفيس والأجرة بين القرى والمراكز وكذلك الأجرة بين المحافظات.

وكان اللواء عمر الشوادفي، محافظ الدقهلية، قد عقد اجتماعًا طارئًا، مع العميد نبيل عبدالعظيم، مدير إدارة المرور، ومسئولي المواقف، والسكرتير العام للمحافظة، لبحث رفع التعريفة.

وانتهى الاجتماع إلى رفع تعريفات الركوب بما يتناسب مع الزيادة في الوقود.

وصرح مصدر مسؤول بالمحافظة، أنه تم رفع تعريفة التاكسي لتبدأ «البنديرة» من جنيهين ونصف، بدلاً من جنيه و20 قرشًا، لكل كيلو متر، كما تم زيادة تعريفة الركوب للسرفيس بقيمة 25 قرشًا، وزيادة الأجرة بين القرى الفرعية داخل المركز الواحد بقيمة 25 قرشًا، وخارج المركز بقيمة 50 قرشًا.

كما تم زيادة الأجرة من محافظة الدقهلية إلى المحافظات الأخرى، عدا الإسكندرية والسويس، بقيمة جنيه واحد، وإلى الإسكندرية والسويس بقيمة 2 جنيه.

وصرح العميد نبيل عبدالعظيم، مدير إدارة المرور أنه سيتم التصدي بكل حزم للمخالفين للتعريفات الجديدة، وستصل العقوبات إلى إلغاء تراخيص السيارات المخالفة، وسيتم نشر ضباط وأفراد مباحث المرور بالشوارع لركوب السرفيس والتاكسي، لمتابعة تنفيذ التعليمات الجديدة ومنع استغلال المواطنين، بالإضافة لإلزام سائقي التاكسي بتشغيل العداد وفق «البنديرة» الجديدة، وإلا سيتعرض للمساءلة القانونية وإيقاف الترخيص.

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