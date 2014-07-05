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جولة مصوّرة داخل معسكرات علاج «مدمني الإنترنت» في الصين

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عرضت صحيفة «ديلي تلجراف» البريطانية عددًا من الصور التي التقطها مصورو وكالة «رويترز» للأنباء، من داخل معسكرات أعدت خصيصًا لمعالجة الشبان الصينيين من الإدمان على تصفح الإنترنت، وإعادتهم إلى أرض الواقع، عبر وضعهم في ثكنات عسكرية وإخضاعهم لإشراف جنود سابقين. وأفادت الصحيفة، الجمعة، بأن هناك ما لا يقل عن 250 معسكرًا لعلاج مدمني الإنترنت في الصين.. وإلى جولة مصوّرة:

Students receive a group punishment during a military-style close-order drill class at the Qide Education Center in Beijing

طلاب وطالبات يتلقون عقابًا جماعيًا داخل أحد معسكرات معالجة مدمني الإنترنت في بكين.

Students wave goodbye as they send off a classmate who graduated after finishing a six months course at the Qide Education Center

طلاب بالمعسكر يودعون زملاءهم السابقين، الذين انتهوا من فترة تدريب عسكري استمرت نحو 6 أشهر.

A teacher talks to an instructor who is an ex-soldier through a window in a door

مُعلم صيني يتحدث عبر النافذة إلى مدرّب عسكري، هو في الأصل جندي سابق في الجيش الصيني.

Students prepare vegetables as part of the education program

الطلاب يعدوّن الطعام كجزء من البرنامج التدريبي في المعسكر.

Female students take part in a military-style close-order drill class

طالبات صينيات أثناء مشاركتهن في عرض عسكري ضمن البرنامج التدريبي لمعالجة مدمني الإنترنت.

An instructor talks to female students in their dormitory at the Qide Education Center

مدرّب صيني يوجّه الطالبات في المعسكر.

Drugs used to treat teenagers who have been diagnosed with internet addiction and depression are placed on a table at Daxing Internet Addiction Treatment Center in Beijing

جانب من العقاقير المستخدمة لعلاج المراهقين الذين يعانون من إدمان الإنترنت والاكتئاب، في مركز «داشينج» لعلاج إدمان الإنترنت في بكين.

An ex-military instructor teaches students during their the evening roll call

جندي صيني سابق يدّرب طلاب المعسكر خلال الفترة المسائية.

Students laugh as they receive a group punishment

طلاب قابلوا تطبيق العقاب الجماعي عليهم في المعسكر بالضحكات.

An internet addict has his brain scanned for research purposes at Daxing Internet Addiction Treatment Center in Beijing

أحد مدمني الإنترنت يتعرض لعملية مسح ضوئي للدماغ لأغراض البحث العلمي في مركز «داشينج» لعلاج مدمني الإنترنت في بكين.

Wang, who was addicted to playing internet games, speaks to a psychology counsellor at the Qide Education Center

الطالب «وانج»، الذي كان مدمنًا ألعاب الإنترنت يتحدث إلى خبير بعلم النفس في مركز «تشى ده» العسكري التعليمي.

Wang, 2nd left, takes part in a music class as a part of the education program at the centre

«وانج»، الثاني من اليسار، يشارك في حصة للموسيقى كجزء من البرنامج التعليمي في مركز «تشى ده».

A student dances during a break

طالب يرقص خلال فترة الراحة.

A new girl, left, speaks to other students on the course

طالبة جديدة، إلى اليسار، تتحدث إلى زميلاتها في البرنامج التدريبي.

A student takes part in a session with a psychology counsellor

طالب صيني خلال جلسة مع متخصص في علم النفس.

A boy who was addicted to the internet has his brain scanned for research purposes at Daxing Internet Addiction Treatment Center in Beijing

أحد مدمني الانترنت يتعرض لعملية مسح ضوئي للدماغ لأغراض البحث العلمي.

Students stand in front of the Chinese national flag as they prepare to take part in a drill

طلاب يحيّون العلم الصيني لدى استعدادهم للمشاركة في التدريبات العسكرية.

A student who has completed a six months course hugs a classmate

طالب أكمل فترة التدريب العسكري (6 شهور) يودع زملاءه.

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