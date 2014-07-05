زعيم «داعش» في أول ظهور علني: أنا «خليفة المسلمين إبراهيم» وأطالبكم بـ«الطاعة»

دعا زعيم تنظيم «الدولة الاسلامية في العراق والشام» (داعش) أبوبكر البغدادي، الذي أعلن نفسه «خليفة»، في أول ظهور علني مصور له، «المسلمين إلى إطاعته»، بحسب ما جاء في مقطع فيديو نشرته مواقع تعنى بأخبار «الجهاديين».

وقال «البغدادي»، الذى أطلق علي نفسه اسم «الخليفة إبراهيم»، وفقًا لما جاء في الفيديو، الذي ذكر القيّمون عليه أنه صُوِّر في «الجامع الكبير» في مدينة الموصل العراقية، الجمعة: «أطيعوني ما أطعت الله فيكم»

وارتدى «البغدادي» صاحب اللحية الرمادية الطويلة وهو يخطب بالمصلين في الموصل، عباءة سوداء، ووضع على رأسه عمامة سوداء أيضًا.

وقال: «الله أمرنا أن نقاتل أعداءه ونجاهد في سبيله لتحقيق ذلك وإقامة الدين»، مضيفًا: «أيها الناس.. إن دين الله تبارك وتعالى لا يقام ولا تتحقق هذه الغاية التي من أجلها خلقنا الله إلا بتحكيم شرع الله والتحاكم إليه وإقامة الحدود، ولا يكون ذلك إلا ببأس وسلطان».

وتابع البغدادي: «إخوانكم المجاهدون قد منَّ الله عليهم بنصر وفتح ومكَّن لهم بعد سنين طويلة من الجهاد والصبر لتحقيق غايتهم، فسارعوا إلى إعلان الخلافة وتنصيب إمام، وهذا واجب على المسلمين قد ضُيِّع لقرون».

وأعلن: «لقد ابتليت بهذا الأمر العظيم، لقد ابتليت بهذه الأمانة، أمانة ثقيلة، فوليت عليكم ولست بخيركم ولا أفضل منكم، فان رأيتموني على حق فأعينوني، وإن رأيتموني على باطل فانصحوني وسددوني، وأطيعوني ما أطعت الله فيكم».