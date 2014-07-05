«محلب» عن رفع الأسعار: «مابنخافش.. والسيسي بيعمل ثورة تانية»

قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة «لا تخشى الصوت العالي» والانتقادات التي صاحبت تحريك أسعار الوقود والمحروقات والكهرباء بالزيادة.

وأضاف محلب، في مؤتمر صحفي السبت: «بقالنا أقل من شهر في الحكومة، لكن إحنا اتفقنا والرئيس اتفق مع الشعب على المواجهة والإصلاح في جميع المجالات السياسية والاجتماعية».

وتابع: «اتفقنا إنها حكومة حرب، لكن هل هنحارب من غير شعب، بالتالي يجب الكلام يكون موجه من القلب وبمصداقية، الديون تراكمت، السؤال: هل هنسيب لولادنا بلد ديونه تتراكم ونسبة فقر وصلت لـ 26.3% ونسبة بطالة عدت الـ 13.8% والمؤلم أن نسبتها 56% بين من عمرهم 30 سنة».

وحول الانتقادات الموجهة للحكومة بعد قراراتها بزيادة الأسعار، قال: «مفيش وقت للمزايدة، وراجع ضميرك الوطني.. ده حال بلدنا وحال شعبنا ولازم نواجه، ولا نخشى من الصوت العالي طالما إحنا بنشتغل ومابنخافش إلا من ربنا.. إزاى هحقق عدالة اجتماعية وأنا قاعد أدعم الغني على حساب الفقير، مع تحريك الأسعار كان لدينا هدف هو عدالة التوزيع».

واعتبر محلب أن الرئيس عبدالفتاح السيسي «لم يجمل أي شىء منذ انتخابه كقائد بإرادة شعبية.. السيسي بيعمل ثورة تانية بإصلاح اقتصادي». وذكر أن السلع «أسعارها انخفضت، وماكانش ممكن نرمي 134 مليار دولار في دعم الوقود».

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة اتخذت «خطوط دفاع على مدار 3 أيام عبر إجراءات لمواجهة موجة استغلال تحريك الأسعار حتى لا تتسبب في الغلاء».

ونفى محلب أن تكون سياسات حكومته ضد الفقراء، قائلاً: «الحكومة مش ضد الفقراء ولكنها تعمل على أساس تصلّح الدنيا.. وعظمة الإصلاح الاقتصادي أنه لم يمل على مصر، مصر محدش يملي عليها حاجة».