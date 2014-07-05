وفاة رأس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في أوكرانيا

أعلنت بطريركية موسكو على موقعها الإلكتروني، وفاة المتروبوليت «فولوديمير» رأس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في أوكرانيا، ليلة الجمعة،في كييف.

وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن المتروبوليت «فولوديمير» البالغ من العمر 78 عاما كان يعالج في إحدى عيادات العاصمة الأوكرانية لإصابته بنزيف داخلي، وقالت الكنيسة في بيان «أن فولوديمير رحل إلى ربه»، وصارع المتروبوليت «فولوديمير» طويلا مرض السرطان وداء باركنسون.

وترأس «فولوديمير» الفرع الأوكراني للكنيسة الارثوذكسية الروسية منذ العام 1992، واُعتبر شخصية منفتحة على الجميع خلال الاضطرابات الأخيرة في البلاد.

وتعد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو أكبر مجموعة دينية في البلاد متقدمة على الكنيسة الأرثوذكسية الوطنية المستقلة التي يترأسها بطريرك كييف فيلاريت والتي تأسست في 1992 على إثر انهيار الاتحاد السوفيتي ونيل أوكرانيا استقلالها، لكن العلاقات بين الكنيستين غالبا ما شابها التوتر.

وحركة التمرد الأخيرة الموالية لروسيا في شرق اوكرانيا عمقت الانقسام الديني في البلاد لكن «فولوديمير» انتهج خطا معتدلا ولم يروج للخط التي تعتمده الكنيسة المؤيدة لـ«الكرملين» في موسكو.