«داعش» يعدم 10 أشخاص غرب كردستان العراق نحرا ورميا بالرصاص

قال نشطاء إن تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، (داعش)، نفذ عمليات إعدام ميدانية، السبت، في قرية «زورمغار» بريف مدينة كوباني غربي إقليم كردستان العراق خلال 24 الساعة الماضية، بعد سيطرته على ثلاث قرى كردية في ريف كوباني الغربي، الجمعة.

ونقلت وكالة «باس نيوز» الكردية العراقية، السبت، عن نشطاء قولهم إن عناصر «داعش» أعدموا نحراً، ورمياً بالرصاص أكثر من 10 شيوخ، وكبار في السن بقرية زورمغار والزيارة والبياضية.

وأضافوا أن تنظيم «داعش» مثّل بالجثث، إذ علق 3 ثلاثة مسنين كرد على مفرق «زورمغار»، وبلدة الشيوخ بغية ترهيب المدنيين الكرد بالإضافة إلى نهب العشرات من السيارات، والبيوت، والآلات الزراعية، والدواب من الغنم والبقر ونقلها إلى مدينة جرابلس، وتخزينها في المدرسة الثانوية وحرق عدد من المنازل.