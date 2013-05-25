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وفد من "المالية" و"المركزي" يزور واشنطن لإجراء مباحثات قرض صندوق النقد

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وفد من "المالية" و"المركزي" يزور واشنطن لإجراء مباحثات قرض صندوق النقد وفد من "المالية" و"المركزي" يزور واشنطن لإجراء مباحثات قرض صندوق النقد

كتب : عبدالعزيز المصري منذ 24 دقيقة

يعتزم وفد مشترك من وزارة المالية والبنك المركزي زيارة واشنطن الأسبوع الجاري، لإجراء مشاورات جديدة مع صندوق النقد الدولي والتحضير لجولة جديدة من المفاوضات لإتمام حصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.

وكشف مصدر بوزارة المالية أن هناك تعديلات جديدة وصفها بالطفيفة تعتزم إجراءها على برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي من خلال إجراءات تشمل بنودا بمشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة التي تناقش حاليا بمجلس الشورى، مؤكدا أنها لا تمس بنود الدعم.

يأتي ذلك في الوقت الذي دعا فيه مسعود أحمد، مدير دائرة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الحكومة المصرية إلى ضرورة اتخاذ إجراءات وتدابير وصفها بالمقبولة سياسيا واجتماعيا، كخطوة تسبق قيام فريق الصندوق بالمضي قدما بشأن مفاوضات قرض الصندوق.

يذكر أن مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي هي الأطول على الإطلاق، فالمفاوضات التي بدأت منذ مايو 2011 للحصول على القرض مرت بالعديد من العقبات بدأت برفض المجلس العسكري في بداية توليه إدارة مصر خلال المرحلة الانتقالية للحصول على القرض، مرورا بتعثر المفاوضات بعد استئنافها نتيجة المباحثات حول شروط صندوق النقد، والتي رفضها الرأي العام والأحزاب السياسية، وانتهاء باشتراط إدارة صندوق النقد الدولي لحدوث استقرار سياسي وانتخاب رئاسية ثم حدوث توافق بين القوى المعارضة والحكومة لإقراض مصر 4.8 مليار دولار.

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