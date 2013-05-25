بالصور| إيهاب توفيق ينتهي من تصوير كليب جديد.. ويحضر لبرنامج تلفزيوني

كتب : شريف حسين الجمعة 24-05-2013 22:45

انتهى الفنان إيهاب توفيق، من تصوير أغنيته الجديدة "تحس بإيه"، على طريقة الفيديو كليب، في "الكيمو لاند"، على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، مع المخرج جميل المغازي، الذي سبق وأخرج له العديد من الكليبات.

والأغنية من كلمات مصطفى مرسي، ألحان أشرف سالم وإنتاج فيصل العيسى، في ثاني تعاون بينها بعد أغنية إيهاب الأخيرة مع فريق ميامي، والتي كانت من إنتاجه أيضا، حيث يتردد بقوة أن ألبوم إيهاب الجديد سيكون من إنتاج فيصل العيسي، ولكن لم تظهر أي تأكيدات لهذا حتى الآن.

الجدير بالذكر أن آخر ألبومات توفيق، كان الألبوم الديني بعنوان "أرحنا يا بلال"، وبعدها قدم أغنية "سينجل" وطنية، بعنوان "انضم ليا"، حتى جاء هذا العام ليقدم أغنية "تحس بإيه"، استعداداً لإطلاق ألبومه الجديد، الذي يواصل تحضيراته حاليا.

ومن ناحية أخرى، يفكر إيهاب جديا بعد جلوسه من المنتج الفني شعيب ياسين، والمخرج محمد جمال، في خوض تجربة التمثيل، كما وافق إيهاب مبدئيا على الظهور في برنامج تلفزيوني بشكل جديد وجاري التحضير له.