"فخرى" يفتتح مقراً جديداً لحزب الوفد بمدينة كوم أمبو بأسوان

أفتتح اليوم الجمعة، مقر حزب الوفد بمدينة كوم أمبو، وذلك بحضور عضو الهيئة العليا للوفد صلاح فخرى، ورئيس اللجنة العامة لأمانة الحزب بأسوان خالد مهدى ورئيس اللجنة العامة للمرأة بوفد أسوان عبير سعد ورئيس اللجنة العامة للشباب عبد الله عبد المعز ورئيس لجنة الوفد بكوم أمبو يونس القاضى.

ومن ناحيته، قال خالد المهدى رئيس حزب الوفد بأسوان، إن رئيس حزب الوفد الدكتور السيد البدوى وافق على طلب إنشاء مقر للحزب بمدينة كوم أمبو على فور تقديم مذكرة من أمانة كوم أمبو، موضحاً أن بدء التجهيز للمقر منذ يناير الماضى وتم افتتاحه اليوم كمقر رسمى للحزب بمدينة كوم أمبو.

وأضاف، أن أمانة الحزب بكوم أمبو مشكلة بالفعل منذ فترة طويلة وكانت تدير أعمالها بمقر شخصى لأمين الحزب ونظراً لزيادة الأعمال استلزم الأمر إنشاء مقر رسمى.

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