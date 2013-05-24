إليسا تبكي في الحلقة الأخيرة من "اكس فاكتور" بعد خروج "النابلسي"

كتب : فاطمة النشابي منذ 14 دقيقة

شهدت الحلقة الأخيرة من برنامج "اكس فاكتور"، والذي تعرضه شاشة "سي بي سي"، عديدا من المشاهد المختلفة، حيث أطل الفنان اللبناني وائل كافوري، مرتدياً نظارة سوداء وظل بها طوال الحلقة، كما شهدت الحلقة بكاء الفنانة إليسا لخروج المتسابق أدهم النابلسي من مسابقات البرنامج في الجزء الأول من البرنامج.

كما شهدت الحلقة بكاء المتسابق محمد الريفي، بسبب تأهله للتصفيات النهائية مع إبراهيم عبدالعظيم من فريق الفنان حسين الجسمي، وظهرت علامات الحسرة والحزن على وجه المتسابق أدهم النابلسي من فريق الفنان وائل كافوري.

من جانب آخر، أدى جميع المتسابقين الذين خرجوا من المنافسة أغنية جماعية للفنان عمرو دياب، كما أحيت الفنانة العالمية ليونا لويس الحفلة الختامية أيضا.