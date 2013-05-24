"الحكواتي" يدخل على خط البيئة الشامية لأول مرة في "حكايات حاراتنا"

بدأ مؤخراً في العاصمة السورية دمشق تصوير مسلسل "حكايات حارتنا" ليكون سادس عمل بيئة شامية على خريطة أعمال موسم دراما رمضان 2013 في سوريا.

وإضافة لمسلسل "حكايات حارتنا", هناك خمس أعمال بيئة شامية جديدة, بعضها انتهى تصويره مؤخراً وبعضها لايزال تصويره مستمر, ومن أبرز تلك الأعمال "ياسمين عتيق" و"قمر شام" و"طاحون الشر2" و"زمن البرغوت2" و"حمام شامي".

ومسلسل "حكايات حارتنا" يقدم لوحات درامية متنوعة, حيث يتناول في كل لوحة جانباً معيناً من الحياة الاجتماعية في البيئة الشامية في جو كوميدي طريف, ويتميز هذا المسلسل عن غيره بأن الممثلين لا يقومون بالكلام بل يتولى هذه المهمة "حكواتي" اللوحة وهو ما يعكسه الممثلون في أدائهم وتمثيلهم، كما أن جميع الممثلين فيه هم من جيل الشباب.

وقالت الفنانة السورية ليزا ميخائيل التي تشارك في المسلسل في تصريح صحفي إن "هذه هي المشاركة الأولى لها في مسلسلات البيئة الشامية وهي سعيدة بهذه المشاركة خاصة أنها تعتمد على البيئة الشامية التي أحبها الجمهور السوري والعربي على حد سواء، كما أن التصوير يتم في حارات دمشق القديمة وهو ما يضفي روحاً جميلة على العمل".

وأضافت ميخائيل بأن "المسلسل يعطي إحساس بنوع من التحدي وخاصة ان اللوحات مختلفة وتتناول قضايا مختلفة ، مما يوجب على الفنان التلون بشخصية مختلفة في كل لوحة, والتحدي الاكبر ان الفنان يبذل جهداً أكبر في التمثيل حيث أنه لا يوجد هناك صوت للشخصية بل حركات تمثيلية توائم ما يقصه الحكواتي الخاص بالمسلسل".

وسبق للفنانة السورية ليزا ميخائيل المشاركة سابقاً في مسلسل يعتمد على اللوحات اسمه "شعراء العرب" واشتهرت بشخصية الخنساء في هذا المسلسل ، كما انتهت مؤخرا من تصوير دورها في مسلسل "التالي" من إخراج تامر اسحق والذي من المتوقع عرضه في رمضان القادم.

الجدير ذكره أن مسلسل "حكايات حارتنا" من إخراج شفيق حسين وتأليف الكاتب مروان قاووق وإنتاج شركة السمور للإنتاج والتوزيع الفني.