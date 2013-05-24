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رويترز: قطر تتخلى عن مسعاها لنقل مقر "الدولية للطيران المدنى" للدوحة

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رويترز: قطر تتخلى عن مسعاها لنقل مقر "الدولية للطيران المدنى" للدوحة رويترز: قطر تتخلى عن مسعاها لنقل مقر "الدولية للطيران المدنى" للدوحة

قال مسئولون من كندا والمنظمة الدولية للطيران المدنى، اليوم الجمعة، إن قطر تخلت عن مسعاها لنقل مقر المنظمة من مونتريال إلى الدوحة.

وكانت قطر قد اقترحت الشهر الماضى نقل المنظمة من مونتريال، التى تتخذها المنظمة مقرا منذ تأسيسها كمنظمة تابعة للأمم المتحدة فى عام 1947.

وقال وزير الخارجية الكندى، جون بيرد، فى تغريدة على موقع تويتر، "يسرنى تأكيد إن قطر سحبت مسعاها لنقل مقر المنظمة من مونتريال".

وكان فقدان المنظمة سيتسبب فى حرج دبلوماسى لكندا، وقاد وزير الخارجية الكندى، بيرد، حملة كبيرة ضد هذه الفكرة.

وقال انتونى فيلبين، المتحدث باسم المنظمة، إن السفارة القطرية فى أوتاوا أرسلت خطابا فى وقت متأخر أمس الخميس، أعلنت فيه التخلى عن مسعاها بهذا الخصوص، وأضاف أن الخطاب لم يذكر أسبابا.

ولم يتسن الاتصال بمسئول فى السفارة، اليوم الجمعة، للتعليق.

وينتهى عقد إيجار المقر الحالى للمنظمة الدولية للطيران المدنى فى مونتريال، بحلول نهاية عام 2016، وتجرى المنظمة حاليا محادثات مع كندا لتمديد العقد حتى عام 2036.

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