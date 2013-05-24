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عودة حركة القطارات بعد توقف أكثر من ساعة ونصف بالمحله

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عودة حركة القطارات بعد توقف أكثر من ساعة ونصف بالمحله عودة حركة القطارات بعد توقف أكثر من ساعة ونصف بالمحله

عادت حركة القطارات بالمحلة إلى طبيعتها مرة أخرى بعد توقف أكثر من ساعة ونصف بعد أن قام العشرات من أعضاء أولتراس نادي غزل المحلة بالتجمهر على قضبان السكة الحديد بميدان الشون ومنعوا مرور القطارات القادمة من دمياط إلى القاهرة والإسكندرية مرورا بالمحلة.

حيث قام أعضاء الأولتراس بوضع إطارات السيارات على القضبان وقاموا بإشعال النيران ، مما أدى إلى تعطل حركة القطارات أكثر من ساعة ونصف مطالبين بسرعة استبعاد إبراهيم بديررئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة والمهندس فؤاد عبد العليم رئيس الشركة القابضة للغزل ، مما أدى لتأخير وصول قطار العمال رقم 63 من طنطا وتعطيل القطار رقم 966 القادم من دمياط.

وعادت حركة القطارات إلى طبيعتها مرة أخرى بالمحلة بعد ان ابتعد شباب الأولتراس عن القضبان إلى ميدان الشون.

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