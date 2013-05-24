العاملون في "راديو مصر" يشكون "مستشار الرئيس" إلى "مستشار الوزير"

"عبد العزيز" يهدد العاملين الذين نفذوا اعتصاما بالنقل.. و"الدمرداش" يعد بحل الأزمة

كتب : انتصار حسني منذ 29 دقيقة

توجه عدد كبير من العاملين في إذاعة "راديو مصر" إلى مكتب محمد الدمرداش، مستشار صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام، لتقديم شكوى جماعية ضد أحمد عبدالعزيز مستشار رئيس الجمهورية للأخبار، كما يطلق على نفسه داخل "ماسبيرو"، ووعدهم الدمرداش بمناقشة الأمر مع وزير الإعلام وحل الأزمة.

وقال العاملون إنهم يتعرضون لإرهاب نفسي وعملي، حيث ينتقدهم عبدالعزيز دائما ويهددهم بأنه سينقلهم من وظائفهم في الإذاعة بمجرد توليه منصب وزير الإعلام في الفترة المقبلة، مؤكدا أن لديه كل أسماء العاملين الذين اعتصموا داخل الإذاعة منذ يومين، وكانوا السبب في إيقاف النشرات، وسيعرف كيف يعاقبهم، كما أن لديه تفويضا رسميا من جانب أيمن علي المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية، ومن الرئيس نفسه، ليصبح هو المسؤول الأول داخل "ماسبيرو" عن جميع البرامج الإخبارية.

وعندما طلب العاملون من عبدالعزيز أن تكون يوجه تعليماته لهم من خلال أوراق رسمية، رفض وقال لهم إنهم سينفذون ما يقول دون أوراق، فرد العاملون بأنهم لا يمكنهم ممارسة عملهم تحت هذا الضغط والتهديد.

ومن أكثر المذيعين المهددين من قبل عبدالعزيز دينا صلاح ونسرين عكاشة ونيرمين البمبي وسارة عبدالباري وشادي جمال، وميادة حمدي رئيس تحرير برنامج "من قلب القاهرة".