أخبار عاجلة

صور| مخالفات بالجملة بدار أيتام «العندليب والفاجومي» في الشرقية -
توقيع مذكرة تعاون بين وزير البترول ونظيره الأردني في نقل خبرات الغاز -
الكهرباء: إضافة 6850 ميجاوات من طاقة الرياح و2879 من الشمس في 2022 -
شائعات اختطاف الأطفال تضرب قنا.. والأهالي يتوعدون المتسولين -
وزير الرى: تنفيذ 94% أعمال مشروع قناطر أسيوط الجديدة -
حكم نهائي.. إدراج عاكف وبديع والعريان والبلتاجي وآخرين بـ«قوائم الإرهاب» -
وزير الآثار لـ"النواب": مينفعش إسكندرية يتقفل فيها المتحف اليوناني ١٢ سنة -
دورة جديدة لفيرنكس آند هوم بالتعاون مع صناعة الأخشاب وجمعية المصدرين -
قريبًا.. قانون الاستثمار الجديد في الجلسة العامة -
«المحافظين» يفتتح مقر أمانته بالجيزة بحضور قرطام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

Janet Jackson أصبحت مليارديرة

Google+ Print
Janet Jackson أصبحت مليارديرة Janet Jackson أصبحت مليارديرة

دخلت المغنية الأمريكيّة Janet Jackson قائمة أصحاب المليارات بثروتها التي فاقت المليار دولار، والتي جمعتها خلال مسيرتها الفنيّة.
وأظهرت القائمة التي أعدّتها إحدى المجلات العالميّة أنّ Janet Jackson البالغة من العمر سبعة وأربعين عاماً، الشقيقة الصغرى لملك البوب الراحل Michael Jackson، جمعت مليار دولار خلال مسيرتها الفنيّة.
وحقّقت ألبومات Janet Jackson مبيعات بقيمة 260 مليون دولار، فيما حازت على 81 مليون دولار من حقوق نشر الموسيقى والكتب، إضافة إلى 500 مليون دولار من الجولات الموسيقيّة، و300 مليون دولار من أدوارها في التمثيل.
يُذكر أنّ Janet Jackson بدأت مسيرتها في سبعينات القرن الماضي، وتزوّجت العام الماضي رجل الأعمال القطريّ وسام المنّاع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي