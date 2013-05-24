Janet Jackson أصبحت مليارديرة

دخلت المغنية الأمريكيّة Janet Jackson قائمة أصحاب المليارات بثروتها التي فاقت المليار دولار، والتي جمعتها خلال مسيرتها الفنيّة.

وأظهرت القائمة التي أعدّتها إحدى المجلات العالميّة أنّ Janet Jackson البالغة من العمر سبعة وأربعين عاماً، الشقيقة الصغرى لملك البوب الراحل Michael Jackson، جمعت مليار دولار خلال مسيرتها الفنيّة.

وحقّقت ألبومات Janet Jackson مبيعات بقيمة 260 مليون دولار، فيما حازت على 81 مليون دولار من حقوق نشر الموسيقى والكتب، إضافة إلى 500 مليون دولار من الجولات الموسيقيّة، و300 مليون دولار من أدوارها في التمثيل.

يُذكر أنّ Janet Jackson بدأت مسيرتها في سبعينات القرن الماضي، وتزوّجت العام الماضي رجل الأعمال القطريّ وسام المنّاع.