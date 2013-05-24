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10 نجمات بأجساد مليئة بالشعر

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10 نجمات بأجساد مليئة بالشعر 10 نجمات بأجساد مليئة بالشعر

يقول المثل "للضرورة أحكام" فعناك العديد من المشاهير إضطروا للعمل مع شركائهم القدامى م...

بعد كلّ علاقة تنتهي، تبدأ علاقة جديدة، فكيف الحال في هوليوود المليئة بالخيانات والانف...

مهما حاولت نجمات هوليوود محاربة عقارب السّاعة بعمليات التجميل وأنواعها المختلفة من شد...

تعتبر دبي وجهة جاذبة للأثرياء الذين فضّلوا بأغلبيّتهم الاستقرار في هذه الإمارة دون سو...

يقال "لا بد أن يكون لك منقار حاد لتشق طريقك إلى النجاح"...

تستلهم النساء عادة آخر صيحات الموضة والجمال من نجمات هوليوود، إلى درجة الهوس الذي يجع...

يظن بعض الجمهور أن طريق الشهرة والنجومية سهل، وأن من سلكوه فعلوا ذلك بسبب الحظ، خصوصا...

ربما يُشكل الحصول على جسد رشيق هوساً لدى المشاهير، خصوصاً السيدات منهم، إذا كانت أجسا...

لسنا ضد علاقات الحب التي تنشأ بين النجوم، لكن بعضها لا يصلح، إذ تخللها مشاكل أو عدم ا...

في حال كنت تعتقد أن المشاهير هم أناس مثاليون، فأنت على خطأ؛ فمن "باريس هيلتون" إ...

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