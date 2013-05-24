غدًا .. نظر أولى جلسات محاكمة الجلاد في قضية وثيقة اغتيالات خلية مدينة نصر

تنظر محكمة جنح الشيخ زايد غدا السبت أولى جلسات محاكمة مجدي الجلاد رئيس تحرير جريدة الوطن و أحمد الخطيب، رئيس القسم السياسي بالصحيفة في القضية المعروفة إعلاميا بوثيقة الاغتيالات في خلية مدينة نصر .

وقال احمد الخطيب إلى أنه لن يمثل أمام المحكمة غدا نظرا لأن هيئة الدفاع ستطلب الاطلاع على الاتهامات ا لموجة التي تضمنها 18 بلاغا تقدم أصحابها بها إلى النائب العام في وقت سابق، نظرا لأن هيئة الدفاع رفضت مثول الخطيب أمام النائب العام امتثالا لقرار نقابة الصحفيين بعدم الاعتراف بالنائب العام، وهو ما كان تسبب في إحالة القضية إلى المحاكمة دون اجراء تحقيقات معه.

كان “الخطيب” نشر سلسلة تحقيقات في قضية خلية مدينة نصر التي يحاكم فيها 26 متهما زاعمًا وجود وثيقة اغتيالات ضمت 100 شخصية سياسية وعسكرية وإعلامية، ما تسبب في ردود فعل واسعة تقدم على اثرها 18 بلاغا ضد الخطيب .