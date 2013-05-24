"فرساتشي" تحتفل بشراكتها مع "سمرا إنترناشيونال"

احتفلت فرساتشي مؤخراً بشراكتها مع "سمرا إنترناشيونال" للمجوهرات الراقية في حدث أقيم في برج العرب، دبي. أُعلنت الشراكة خلال الحفل الذي حضره عدد من كبار الشخصيات، وقُدّمت مجموعة من المجوهرات الراقية التي صمّمتها دار فرساتشي وتم تصنيعها من قبل "سمرا إنترناشيونال " للمجوهرات الراقية التي تتخذ من ابراج بحيرات جميرا مقراً لها. وتتميز المجموعة بخواتم ذات طراز الباروق التي تمتزج بالأحجار الكريمة، بالإضافة الى الأساور الملتوية والأقراط الثلاثية الأبعاد التي تشعّ بترصيع من الماس النفيس والمتوفرة بالذهب الأبيض أو الأصفر، وغيرها من التصاميم الغنية التي ستلقى إعجابك.