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القوات المسلحة تساهم في حل أزمة المياه بشمال وجنوب سيناء ومرسى مطروح

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القوات المسلحة تساهم في حل أزمة المياه بشمال وجنوب سيناء ومرسى مطروح القوات المسلحة تساهم في حل أزمة المياه بشمال وجنوب سيناء ومرسى مطروح
محطة لتحلية مياه البحر بمدينة نويبع بطاقة 2000 م3 يوميا

كتب : أحمد عبدالعظيم منذ 14 دقيقة

أعطى الفريق أول عبدالفتاح ، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تكليفات للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بسرعة الانتهاء من إقامة محطات تحلية المياه وحفر الآبار بمناطق شمال ووسط وجنوب سيناء، ومحافظة مطروح للمساهمة في تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين من مياه الشرب النقية وخدمة مطالب التنمية بهذه المناطق.

وساهمت القوات المسلحة بإمكانياتها في تأمين الإمداد بالمياه في العديد من المناطق أهمها محطة لتحلية مياه البحر بمدينة نويبع بطاقة 2000 م3 يوميا، ورفع كفاءة مياه مدينة الطور لخدمة 1000 وحدة سكنية، وإنشاء وتشغيل خط مياه "الطور- شرم الشيخ" بطول 94 كم وبطاقة 32 ألف م3 يوميا، وإنشاء وتطوير محطات تحلية مياه الآبار بكل من سهل القاع والحسنة وأبوعجيلة وقرية بغداد، وإنشاء 15 بئرا لتوفير مياه الشرب والمياه الصالحة للزراعة بكل من الشيخ زويد والعريش والحسنة والطور وإقامة 34 بئرا لخدمة متطلبات التنمية الصناعية والزراعية في مناطق شمال ووسط وجنوب سيناء وتزويدها بالروافع والخزانات ومولدات الطاقة.

وتنفذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حاليا، محطة لتحلية مياه البحر بمدينة رفح بطاقة 6 آلاف م3 يوميا، وأخرى بمدينة أبو رديس بطاقة 2500 م3 يوميا، إضافة إلى إنشاء شبكة المياه الرئيسية بمدينة دهب بطول 41 كم وإقامة 3 محطات تحلية مياه لخدمة قطاع السياحة بطاقة 1500م3 بكل من طابا وأبورديس لصالح هيئة التنمية السياحية.

كما تنفذ القوات المسلحة، خط مياة "العلمين- مطروح" بطول 210 كم وبطاقة تصل إلى 55 ألف م3 وإنشاء 8 روافع مياه على مسار الخط، وإنشاء أكبر محطة لتحلية مياه البحر في بطاقة 24 ألف م 3 يوميا، بمدينة سيدي حنيش بمحافظة مطروح والتي سيكون لها أكبر الأثر في حل مشاكل المياه بمدن وقرى المحافظة، وخدمة متطلبات التنمية السياحية والزراعية والصناعية بالمحافظة.

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