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بدء الامتحانات بجامعة جنوب الوادى السبت القادم

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بدء الامتحانات بجامعة جنوب الوادى السبت القادم بدء الامتحانات بجامعة جنوب الوادى السبت القادم

تبدأ الامتحانات للفصل الدراسى الثانى بجامعة جنوب الوادى وفروعها بالأقصر والغردقة السبت القادم الموافق 25 مايو لنهاية العام الجامعى 2012-2013 وتستمر حتى منتصف شهر يونيه القادم.

ومن جانبه أكد الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة على استعداد الجامعة للامتحانات، حيث يتوجه حوالى 27 ألف طالب وطالبة بجامعة جنوب الوادى، لأداء الامتحان، مضيفا أن جداول الامتحانات أعلنتها جميع الكليات فى أماكن واضحة للطلاب وعلى الإنترنت تيسيراً على الطلاب مشيراً إلى أنه أعطى تعليماته بتوفير وسائل الراحة للطلاب فى اللجان من مراوح ومبردات مياه وشدد رئيس الجامعة على توفير الخدمات الطبية داخل اللجان، بالإضافة إلى منع دخول المحمول مع الطلاب داخل اللجنة.

فيما أضاف الدكتور حفنى إسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن رئيس الجامعة أعطى تعليماته بمنع الإجازات نهائياً لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم أثناء الامتحانات وضرورة تواجد أستاذ المادة الذى يؤدى الطلاب الامتحان فيها، وأشار نائب رئيس الجامعة أن رئيس الجامعة قرر أن تبدأ أعمال التصحيح فور انتهاء امتحان كل مادة حتى يتم إعلان النتائج فى نهاية يونيه القادم.

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