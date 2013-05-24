ورشة بجامعة النيل حول "التمويل الإسلامى لتحقيق التقدم الاقتصادى"

ينظم مركز البنوك والتمويل بكلية إدارة الأعمال بجامعة النيل بالتعاون مع الجمعية الدولية للأوراق المالية وكلية هينلى للإدارة جامعة ريدنج البريطانية، ورشة عمل تحت عنوان "التمويل الإسلامى لتحقيق التقدم الاقتصادى" على مدار يومى 27 و28 مايو الجارى بفندق سوفيتيل الجزيرة.

وتهدف ورشة العمل لشرح الأبعاد المالية والاجتماعية للاقتصاد والتمويل الإسلامى وتركز على فهم التمويلات الإسلامية ومتطلباتها الهيكلية، بالإضافة لأنواع الصكوك وأشكالها، ومن ثم تعمل ورشة العمل على تطوير المعرفة حول المتضمنات القانونية التى تواجه التمويل الإسلامى، وميزات المنتج المقدم من البنوك الإسلامية، والذى يأتى ضمن السوق الدولية العالمية بما فى ذلك دورها الذى تلعبه فى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير التمويل متناهى الصغر.

ويفتتح ورشة العمل الدكتور عبد العزيز حجازى، رئيس الوزراء السابق، رئيس مجلس أمناء جامعة النيل، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، كمتحدثين رئيسيين.