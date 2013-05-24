وزير الشباب: دورى كرة القدم الخماسية لفرق مراكز الشباب الشهر المقبل

أعلن الدكتور أسامة ياسين وزير الشباب عن قيام الوزارة بتنظيم دورى كرة القدم الخماسية لفرق مراكز الشباب بجميع المحافظات خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل، وتستمر حتى بداية شهر رمضان المبارك، مبينا أن الدورى يأتى ضمن مهرجان الأنشطة الذى ستنفذه الوزارة داخل مراكز الشباب خلال صيف العام الجارى.

وقال ياسين خلال افتتاحه لأعمال التطوير بمركز شباب القلعة والمتمثلة فى الملعب الخماسى، وحمام السباحة، والملعب السباعى الجارى تطويره حاليا: "نظام المسابقة سيتم على أربع مراحل، الأولى يتم خلالها تنفيذ دورى داخل مركز الشباب الواحد فى كل المحافظات ليفوز فريق واحد يمثل المركز فى المرحلة الثانية التى ستشهد تنافسا بين فرق مراكز الشباب على مستوى الإدارات الفرعية، والفائزين فى هذه المرحلة سيتنافسون معاً ضمن المرحلة الثالثة على مستوى المحافظة الواحدة، فيما تأتى المرحلة الأخيرة من الدورى على مستوى الجمهورية، بحيث يتم تجميع الفرق الفائزة على مستوى جميع المحافظات ليتنافسوا معا على لقب الدورى".

وأكد وزير الشباب أن وجود ملاعب خماسية منجلة صناعيا داخل المراكز الموجودة فى قلب المناطق الشعبية يعد نجاحا للمركز، وعامل جذب قوى للنشء والشباب، داعيا أبناء منطقة الخليفة المحيطة بمركز شباب القلعة، والمناطق المجاورة له للاستفادة من الأنشطة والخدمات التى يقدمها المركز لهم.



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