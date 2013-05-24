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بالصور.. حركة 6 أبريل تجمع 5 الاف توقيع لإستمارات “تمرد” بالإسكندرية

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بالصور.. حركة 6 أبريل تجمع 5 الاف توقيع لإستمارات “تمرد” بالإسكندرية بالصور.. حركة 6 أبريل تجمع 5 الاف توقيع لإستمارات “تمرد” بالإسكندرية

 

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> أعلنت حركة 6أبريل جبهة أحمد ماهر عن جمعها أكثر من 5ألاف توقيع لاستمارة”تمرد” من مناطق بحري وفيكتوريا ومحطة والورديان والعطارين والساعة.
> وأكدت الحركة في بيان لها أن الشارع السكندري قد شهد استجابة واسعة من قبل المواطنين على المقاهي وداخل الشوارع والمحلات، لأعضاء الحملة لسحب الثقة من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية،

وأشار البيان إلى أنه هذه الفاعليات تأتي لتأكيد من الحركة وعلى دعم الحركة القوى ومشاركتها الفعالة للحملة وستواصل الحركة نشاطها فى حملة تمرد وتوعية المواطنين بالمطالبة بحقوقهم وحثميت تمردهم على النظام الفاسد الذى خدع الشعب بالتغيرولم يتغير شئ وذلك حتى تتحقق كل مطالب الثورة ونؤكد بتكثيف كل جهودنا لتجميع اكبر عدد ممكن للحملة.

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