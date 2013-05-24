الإمارات تؤكد خلوها من فيروس "كورونا"

قالت وزارة الصحة الإماراتية مساء أمس الخميس، إنها "لم تسجل أية إصابات بفيروس (كورونا) حتى الآن "مشيرة إلى أن "مراكز التقصى الوبائى فى الدولة تعمل على مدار الساعة للإبلاغ المبكر فى حال اكتشاف حالات إصابة بهذا الفيروس داخل الإمارات".

وأضافت فى بيان أنها "تراقب الوضع فى مرافقها والمرافق الصحية الأخرى العاملة فى الإمارات" موضحة أن "تشخيص الحالات المشتبهة يتم عن طريق الفحص الإكلينيكى وفقا للشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية للتقصى المبكر عن المرض".

وأكدت الوزارة جاهزيتها للتعامل مع أية إصابات محتملة بالفيروس بالتعاون المستمر مع الهيئات الصحية المحلية ومنظمة الصحة العالمية.

ونقل البيان عن علاء العلوان المدير الإقليمى لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية قوله إن "الوضع الحالى فى دول إقليم شرق المتوسط لا يتطلب أية إجراءات لحظر السفر إلى أية دولة فى العالم، ولا يتطلب إجراء فحوصات مبكرة فى منافذ الدخول للدول، ولا فرض أية قيود على التجارة".