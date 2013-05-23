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عودة الهدوء بين الأمن وأصحاب المراكب النهرية أمام معبد فيلة بأسوان

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عودة الهدوء بين الأمن وأصحاب المراكب النهرية أمام معبد فيلة بأسوان عودة الهدوء بين الأمن وأصحاب المراكب النهرية أمام معبد فيلة بأسوان

كتب : أ ش أ الخميس 23-05-2013 22:11

عاد الهدوء أمام منطقة معبد فيلة والمبنى الإدارى لشرطة السياحة والآثار بأسوان، اليوم، فى أعقاب الاشتباكات المسلحة التى وقعت بين عدد من أصحاب المراكب الشراعية واللنشات النهرية وبين أفراد وعناصر الأمن التابعين لشرطة السياحة، أمس، إثر خلاف وقع بين أحد المراكبية وفرد أمن تطور إلى اشتباكات بالأسلحة النارية وقعت بين الطرفين أسفرت عن وقوع إصابتين بين أفراد الأمن تم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى.

كما تم احتجاز مدير شرطة السياحة العميد أحمد خضر والرائد محمد سعيد من إدارة شرطة السياحة من قبل عدد من المراكبية الغاضبين إلى أن تم إخلاء سبيلهم.

وأكد العقيد عبد الوهاب مصطفى مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بأسوان، في تصريح له اليوم، أنه تم الاتفاق بعد إخلاء سبيل الضابطين المحتجزين إلى عقد جلسة اليوم تجمع القيادات الأمنية وقيادات شرطة السياحة مع بعض القيادات النوبية للوصول إلى حل نهائى لتلك المشكلة.

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