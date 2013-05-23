"الداخلية" تدعم مديرية أمن البحر الأحمر بسيارة مدرعة ضد الطلقات

كتب : صلاح عبدالله منذ 55 دقيقة

في إطار خطة مديرية أمن البحرالأحمر في مواجهة البؤر الإجرامية والقضاء عليها، صرح المركز الإعلامي بالمديرية أنه قد تم تزويد المديرية بسيارة مدرعة ضد الطلقات، لاستخدامها في تنفيذ خطة المديرية التي سوف تستهدف مواجهة أوكار وبؤر الجريمة على مستوى المحافظة بدءا من رأس غارب شمالا وحتى الشلاتين جنوبا.

ويشار إلى أنه خلال الأسبوع الماضي انتهت المديرية من إعداد الخطة اللازمة للمواجهة والتي من المقرر أن يشرف عليها ميدانيا اللواء حمدي الجزار مدير أمن البحر الأحمر بنفسه وكافة قيادات المديرية.

وصرح اللواء حمدي الجزار مدير أمن البحر الأحمر، بأنه لن يسمح بأي خروج عن القانون يهدد الأمن العام وأن المواجهة ستكون حاسمة بلا تهاون أو إقلال، ودعا كل حاملي السلاح غير المرخص إلى سرعة تسليمه لأقرب قسم شرطة درءا للمسؤولية، وأكد أن ما تنعم به محافظة البحر الأحمر من استقرار أمني بفضل جهد رجال الشرطة وتعاون المواطنين الشرفاء معهم ولن يسمح بما يعكر هذا الصفو.